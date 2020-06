Rivoli, l'ex assessora Franca Zoavo assolta in appello

Alla fine è arrivata l’assoluzione. Per l’ex assessora all’istruzione Franca Zoavo è la fine di un’epopea durata tre anni: «Sono solo contenta e mi sento come una dopo che ha fatto un intervento: sono stati tre anni di angoscia. Mi è stata ridata la dignità. La giustizia forse esiste - commenta a caldo - Voglio solo ringraziare il mio avvocato e il mio partito. Il segretario non mi conosceva e mi ha dato fiducia. Ringrazio anche tutto il gruppo consigliare e la mia famiglia, oltre a quegli esponenti di destra che mi hanno sostenuto». Era tutto iniziato nel 2017 con l’arresto per abuso d’ufficio e induzione alla corruzione dell’ex capogruppo dei Moderati Francesco Massaro, all’epoca presidente della commissione ambiente e urbanistica.

Massaro era stato accusato di aver preteso da alcuni imprenditori delle mazzette per circa 20mila euro in cambio di alcuni favori per delle pratiche edilizie. Nella vicenda erano finiti in mezzo, loro malgrado, anche Franca Zoavo, allora assessore all’istruzione, e il direttore dell’ufficio tecnico, Antonio Graziani. La Zoavo era stata condannata a 8 mesi in primo grado, ma ora è stata assolta dal giudice della corte d’appello, perché “il fatto non sussiste”, così come Graziani. «Sono stati anni di graticola e lei è stata coerente con la sua storia - commenta il suo avvocato, Maria Grazia Cavallo - Abbiamo perso molto nella città, perché è molto brava. Pensiamo se non ci fosse stato il processo d’appello».