Grugliasco: un arresto cardiaco ha stroncato Marcello Merola

Si è spento a 56 anni Marcello Merola, tra i fondatori della protezione civile e dipendente del Comune dal 1986 nel settore impianti dei lavori pubblici. È stato stroncato nella notte tra mercoledì e giovedì scorso da un arresto cardiaco in casa, a borgata Paradiso, nella casa dove svolgeva anche il ruolo di custode della scuola media Levi. Lascia i due figli Marco e Massimiliano. Ufficiale dell’Arma del Genio, specialità pionieri, Merola era abilitato all’impiego di esplosivi ed incendivi e istruttore e selettore di sottufficiali, specialisti e graduati di truppa. In comune innumerevoli le sue mansioni: dalla manutenzione in campo impiantistico...

su Luna Nuova di venerdì 5 giugno 2020