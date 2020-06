Rivoli: un 2 Giugno in piazza con mascherina

È stato un 2 giugno atipico, ma nel rispetto delle norme sanitarie. Tutti in piazza Martiri, ma a debita distanza e con le mascherine per la Festa della Repubblica. Presenti oltre al sindaco Andrea Tragaioli e agli altri membri della giunta, anche i rappresentanti dei gruppi consigliari, il gruppo cittadino dell’Associazione nazionale Alpini e i rappresentanti delle forze dell’ordine. Tutto pronto alle 9 di martedì, di fronte al monumento ai caduti, per l’alzabandiera e l’inno nazionale. A seguire anche un minuto di silenzio per i caduti delle forze armate e per i servitori della repubblica. «Ho voluto dare un significato di unità, dando la possibilità a tutti i gruppi consigliari di esprimere un loro pensiero - commenta Tragaioli - II messaggio che ho voluto...

su Luna Nuova di venerdì 5 giugno 2020