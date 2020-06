Rivoli-Grugliasco: i soccorsi notturni della Croce Rossa

Assistere i bisognosi non solo nel corpo, come fanno sempre nell’ambito del loro impegno quotidiano, ma anche psicologicamente, nei limiti di quanto possibile. Cercare di dare sollievo a persone piombate in una condizione che di giorno in giorno si fa più pesante, anche a causa delle conseguenze del Coronavirus che ha tolto a molti lavoro, ad altri la possibilità di cure continuative e li ha aggiunti al già alto numero di persone senza casa o fissa dimora. Questo l’imperativo del comitato della Cri, Croce rossa italiana di Rivoli e Grugliasco che, in collaborazione con quello di Torino esegue interventi notturni nell’ambito del programma “emergenza freddo” della “Unità di strada”. «Siamo volontari impegnati da circa tre anni su questo specifico campo...

su Luna Nuova di martedì 9 giugno 2020