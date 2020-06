Alpignano, sfrattata con i due figli: si incatena al ponte

Il 30 giugno insieme ai due figli dovrà lasciare la stanza dell'agriturismo dove è ospite dall'inizio dell'anno. Da quel momento per Salvatrice De Carlo si trovare senza una sistemazione. Nei giorni scorsi lo aveva annunciato: «Non so più a che santo votarmi, a che porta bussare, a quale istituzione rivolgermi. Sono pronta a tutto, anche a legarmi al ponte di Alpignano». E questa mattina ha messo in atto la sua protesta. A 51 anni, insieme ai due figli di 27 e 22 anni, da gennaio vivono a Villa Govean per conto del Comune che paga quella sistemazione nell’ambito della “emergenza casa”. La famiglia sfrattata ha ottenuto una sistemazione temporanea, con scadenza prorogata per ben due volte in virtù delle difficoltà derivanti dal Covid-19 che non ha facilitato né la ricerca del lavoro, né quella di una casa. E questa mattina Salvatrice ha voluto dare una visibilità pubblica alla sua disperazione.