Rivoli, va in scena la maturità del dopo Covid

Via agli esami di maturità per centinaia di studenti degli istituti superiori rivolesi. Stringenti i protocolli sanitari disposti per gli studenti. Dopo un primo controllo ai cancelli i maturandi hanno dovuto firmare l’autodichiarazione di buona salute e raggiungere l’aula d’esame, dove hanno sostenuto un lungo esame orale al posto delle quattro prove tradizionali. «Strano, ma fattibile. Non sono stati eccessivi nel chiedere. Era complicato arrivare a far domande per la parte di cittadinanza. Mi hanno fatto delle domande legato al periodo a casa e all'alternanza come rappresentante di istituto», racconta Marco Vanera, studente del liceo

scientifico “Charles Darwin”.

L’esame si è svolto in presenza, rispettando le prescrizioni di distanziamento fisico e sanificazione. Una novità anche per gli insegnanti: «Nonostante il momento di caos generale la maturità è partita con serenità. I ragazzi sono agitati, ma siamo riusciti a calmarli e ad accompagnarli. È comunque un esame importante ed è un momento serio e non banale, che come tale deve essere vissuto. Da parte nostra c'è la massima serietà e la massima apertura», commenta la vicepreside dell’istituto “Oscar Romero”, Sonia Leone.