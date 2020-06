Rivoli, l’ospedale torna alla normalità: ora è ‘Covid free’

La Rianimazione dell’ospedale di Rivoli non ospita più pazienti positivi ed è quindi finalmente “Covid free”. Da mercoledì scorso, infatti, grazie al miglioramento delle condizioni di salute anche l’ultimo malato ricoverato è stato spostato, liberando l’area diretta dal dottor Michele Grio. Un bene per il paziente e la sua famiglia, ma anche un passaggio dal grande significato simbolico e che segue di qualche giorno quanto avvenuto all’ospedale di Pinerolo, che già dall’inizio di giugno non ha più pazienti ricoverati in terapia intensiva. In precedenza era stato l’ospedale di Susa a festeggiare le dimissioni dell’ultimo paziente, chiudendo del tutto...

su Luna Nuova di venerdì 19 giugno 2020