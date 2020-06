Rivoli: schianto in corso Einaudi, muore un motociclista

È morto poco dopo il ricovero d'urgenza al vicino ospedale di Rivoli Riccardo Rizzi, 57 anni di Rivoli, il motociclista che verso le 13 di oggi è rimasto coinvolto nel grave incidente avvenuto in corso Einaudi. L'uomo stava viaggiando in sella ad una moto Bmw quando si è scontrato con una Renault che stava facendo manovra all'altezza del parcheggio del municipio di Rivoli. L'impatto è stato molto violento, tanto da sbalzare il motociclista dal sellino fino a farlo schiantare contro una Fiat Panda di Poste Italiane posta nelle vicinanze. L'uomo è stato subito trasportato all'ospedale, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: il suo cuore ha cessato di battere poco dopo l'ingresso al pronto soccorso.

