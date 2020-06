Grugliasco: le mamme in cammino vivono il parco

Partito venerdì scorso il progetto “Mamme in cammino”, promosso dal Comune in collaborazione con l’Asl To3 e il Cisap, che da tempo hanno avviato un tavolo di lavoro volto ad individuare i bisogni delle famiglie grugliaschesi al fine di proporre azioni concrete in risposta agli stessi attraverso attività cittadine dedicate alle famiglie. «Oggi, con l’evolversi della situazione sanitaria che contestualizza il presente - aggiungono il vicesindaco Elisa Martino e l’assessore allo sport Gabriella Borio - vivere il parco e camminare nella natura e in città è un’azione che, seppur consueta, assume un valore nuovo, importante per armonizzare gli...

su Luna Nuova di martedì 23 giugno 2020