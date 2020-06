Rivoli: tirocini in azienda, riparte il progetto con il Comune

Il Comune riparte con il progetto “Rivoli&Lavoro”. Un progetto che offre percorsi professionalizzanti ai disoccupati (giovani o adulti), anche attraverso l’attivazione di tirocini di inserimento o reinserimento in azienda. In fase di tirocinio i destinatari del progetto saranno rimborsati direttamente dal Comune (i soli oneri a carico dell’azienda saranno Rc e Inail). Per partecipare occorrerà dichiarare che sono state adottate adeguate misure organizzative di prevenzione e protezione del rischio epidemiologico da Covid-19, contestualizzate al settore produttivo di riferimento. Così come sancito da “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov 2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”...

su Luna Nuova di venerdì 26 giugno 2020