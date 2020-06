Grugliasco: un grande Sorriso per il post-Covid delle famiglie

Un ‘sorriso’ per sostenere situazioni di difficoltà economica e lavorativa legate all’emergenza Covid-19. Il Comune aderisce al fondo di solidarietà della Fondazione Don Mario Operti. La funzione del Fondo Sorriso (Solidarietà che riavvicina e sostiene) è quella di fornire la necessaria garanzia alla banca per erogare credito a soggetti, in prevalenza non bancabili, che hanno bisogno di un limitato sussidio di liquidità per le proprie esigenze, nonché sostenere direttamente le spese di gestione per garantire il preammortamento e non far pagare il tasso d’interesse ai beneficiari. Il Fondo è indirizzato al sostegno economico alle persone e famiglie a rischio di impoverimento per la situazione venutasi a creare a seguito della pandemia, e in modo particolare alle...

