Rivoli, 100 candeline per nonna Silla

Si è messa in moto la macchina organizzatrice della festa per i cento anni di Silla Bovo, nata il 10 luglio 1920 a Villa Estense in provincia di Padova, ma da anni residente a Cascine Vica. Ad organizzarla, a sua insaputa, la grande schiera di figli e nipoti.

Sposata, la donna è rimasta vedova molto presto, ma ha fatto in tempo ad avere tre figli, due ancora in vita. E dalla sua prole non sono mancati nipoti e pronipoti. Uno di questi, Fabio Surian, dice di lei: «Donna eccezionale, portatrice di geni sani, perché anche le sorelle sono arrivate a spegnere le 100 candeline. Una è deceduta a 102 anni». A raccontare la storia è un’altra nipote, Laura Buoso inquadrando quel periodo. «Tante le cose capitate in quel fatidico 1920 - ricorda - In Belgio inizia la VII edizione...

su Luna Nuova di martedì 30 giugno 2020