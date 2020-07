Collegno: confronto all’aperto sulla scuola

Un incontro molto partecipato tra amministrazione e mondo della scuola per capire come avverrà il rientro a settembre 2020: la Città ha organizzato “Collegno ascolta la scuola” il primo tavolo aperto di confronto in cui genitori, insegnanti, maestre, educatrici, presidi, docenti universitari, assessore e sindaco hanno condiviso nell’aula all’aperto del parco Dalla Chiesa, proprio di fronte al liceo Curie. «Collegno come tante città non ha uno storico di come si affronta una pandemia, ma ha una grande storia di innovazione scolastica - ha sottolineato l’assessore alle politiche educative Clara Bertolo - vogliamo costruire un rientro a scuola che risponda alle esigenze di tutti coloro che la vivono e per farlo è necessario un’ampia condivisione. Dal punto di...

su Luna Nuova di venerdì 3 luglio 2020