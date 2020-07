Rivoli: il maestro coiffeur dona al S.Luigi parte dell’incasso

Lo aveva promesso nel corso della Fase uno, quella dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia e della lotta al Coronavirus, in cui si sono dovute tirar giù le saracinesche dei negozi e dei saloni di acconciature. Lo ricorda oggi che siamo entrati a pieno titolo nella fase tre, col riavvio delle attività. Ed è pronto a partire per mettere in atto il suo proposito ideato in tempo di “stasi” e tradurlo in solidarietà. «Non esiste solo il Coronavirus, ma tante le malattie per cui si rischia la vita. E io non dimentico chi mi ha salvato». Lo afferma Giuseppe Francesco Greco, per tutti “Beppe”, che, operato per ben tre volte, è sopravvissuto ad un carcinoma che avrebbe potuto essergli fatale. Lui, parrucchiere eclettico, era abituato a frequentare ambienti di spettacolo e...

su Luna Nuova di venerdì 3 luglio 2020