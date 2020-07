Rivoli, gli alpini della Ceccaroni alla guida dei "Lince"

Gli alpini del Reggimento logistico “Taurinense” di stanza alla caserma Ceccaroni di corso Susa e quelli del 1° Reggimento artiglieria terrestre (da montagna) hanno concluso un corso di guida off road per veicoli tattici che ha abilitato trenta nuovi conduttori alla guida sicura su percorsi estremi.

Il corso, sviluppato sulla pista appositamente realizzata presso l’area addestrativa di

Salmour nelle vicinanze di Fossano, ha consentito di formare alpini e artiglieri

all’impiego di veicoli pesanti diverse tonnellate quali il veicolo tattico leggero multiruolo “Lince” ed il veicolo cingolato blindato bimodulare BV206S7 al superamento di ostacoli di difficoltà crescente su un percorso fuoristrada, sia di giorno che di notte.

Percorsi sconnessi e sterrati, appositamente realizzati con pendenze longitudinali e

trasversali limite, hanno permesso agli allievi di confrontarsi con le tecniche di guida

necessarie alla gestione ed al controllo dei veicoli ruotati e cingolati. Sotto il controllo degli istruttori militari è stato seguito un percorso a difficoltà graduali, con lezioni teoriche e esercizi pratici che hanno accompagnato gli allievi alla prova finale di

abilitazione.

Utilizzati dall’Esercito sia in Italia che all’estero, i “Lince” e i BV206s7 sono stati

protagonisti anche di recenti interventi per calamità naturali evidenziando le loro

caratteristiche di flessibilità e utilità nel raggiungimento di aree impervie.

Massima attenzione è stata posta alla sicurezza del personale ed al rispetto delle direttive

per contrastare il rischio di contagio da Covid-19 impiegando i necessari dispositivi di

protezione individuale e con periodiche e minuziose azioni di igienizzazione dei veicoli.