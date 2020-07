Rivoli: la bottega solidale ha dato un aiuto a 616 famiglie

In questo periodo di pandemia i volontari della bottega solidale “Il pane sul muricciolo”, adiacente la chiesa di Santa Maria della Stella, hanno fatto il possibile per non far mancare il loro supporto alle famiglie in difficoltà. Comprese le molte persone che a causa del lockdown si sono ritrovate improvvisamente nell’impossibilità di portare anche solo un pasto in tavola per sé ed i propri figli. Lo afferma con disarmante semplicità don Giovanni Isonni, parroco e coordinatore delle quattro parrocchie rivolesi che si battono da sempre per non lasciare soli “gli invisibili”, quelli che sono ai margini della società, come i senzatetto, ma anche le famiglie che invece sono ben inserite, ma a cui manca il necessario per sostenere economicamente i propri cari. Ed è a questa...

su Luna Nuova di martedì 7 luglio 2020