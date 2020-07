Beinasco, la sindaca Gualchi silura l'assessore Recco

Revocate le deleghe all'assessore beinaschese Fabrizio Recco. Un licenziamento, quello dell’assessore ai servizi informatici, comunicazione, trasporti e sportelli polifunzionali, arrivato nella giornata di ieri. Alla base della scelta della sindaca Antonella Gualchi ci sarebbe soprattutto l’assenza di Recco all’ultima seduta del consiglio comunale del 29 giugno. Un’assenza annunciata dallo stesso assessore (ormai ex), ma ingiustificata a dire della Gualchi. Recco infatti avrebbe dovuto discutere una delibera sulla linea 2 della metropolitana. Accanto a ciò poi sono state messe sul piatto diverse motivazioni, tra cui il mancato raggiungimento degli obiettivi di rilancio della comunicazione della comunicazione dell’ente e la mancanza di collaborazione con il sindaco e la giunta. «Trovo assurda la decisione, come motivazioni. Lei ritiene che abbia avuto un comportamento non consono. Cosa non vera», si difende Recco.

Intanto resta da capire se e come verranno rimpiazzate le sue deleghe nei prossimi giorni.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 10 luglio