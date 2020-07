Rivoli, 10 con lode per la "Città delle Palme"

Ha compiuto 10 anni di vita “La città delle Palme”, oasi di accoglienza per i più fragili, situata in via Francesco Raimondo 30/a. Opera sociale rivolese, è disponibile sull’intera città metropolitana con i suoi 20 posti letto e i tre pasti giornalieri: circa 1800 al mese, oltre 20mila nel solo 2019. E pensare che era nata con soli due posti letto per dare ospitalità a studenti privi della borsa di studio. «Nel corso degli anni siamo arrivati ad ospitare una ventina di persone, attualmente sono 24, trovatesi in difficoltà abitativa e lavorativa», afferma Filippo Felice, pastore della Chiesa Evangelica Issacar e fondatore dell’associazione onlus.

«L’idea è nata nel 2009 per esprimere un Vangelo vivo e pratico, così come viene insegnato e vissuto nella comunità evangelica...

su Luna Nuova di venerdì 10 luglio 2020