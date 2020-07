Collegno, lunedì pomeriggio ultimo saluto al piccolo Richi

Saranno celebrati lunedì 13 luglio alle 15 nella parrocchia di Gesù Maestro in via Ferrucci, a due passi dall'abitazione di via Gobetti, i funerali di Riccardo Celoria, il bambino di 10 anni morto venerdì scorso 3 luglio all'ospedale Regina Margherita. Il suo cuore ha cessato di battere dopo oltre un mese di lotta contro le gravissime ustioni che aveva riportato nella serata del 28 maggio mentre stava realizzando un esperimento di chimica da presentare agli insegnati della scuola Don Milani in cui frequentava la quinta elementare. Era un grande appassionato delle materie scientifiche in cui aveva ottimi voti. In occasione delle esequie lunedì l'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino.