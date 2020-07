Beinasco, gli occhi della natura sui ragazzi

È in corso “#StreetLab”, progetto di cittadinanza attiva del Comune di Beinasco e dello spazio giovani Lab10092, giunto alla seconda settimana. L’iniziativa, che rientra nel progetto “Ri-generazioni urbane” co-finanziato dall’Agenzia nazionale per i giovani attraverso il programma dell’Unione Europea “Corpi europei di solidarietà”, prevede che giovani più esperti del Lab 10092 accompagnino gruppi di teenager in attività di riqualifica urbana e ambientale sul territorio...

Su Luna Nuova di martedì 14 luglio 2020

