Erano non meno di 500 le persone che hanno partecipato oggi pomeriggio al rito funebre per Riccardo Celoria, volato in cielo a soli dieci anni, dopo oltre un mese di lotta contro le gravissime ustioni riportate lo scorso 28 maggio durante un esperimento scientifico di cui aveva scaricato le istruzioni su youtube.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 14 luglio 2020