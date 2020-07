Bruino e Volvera sono ‘Covid free’

Un passo alla volta la cintura sud torna ad una nuova normalità. Lentamente, ma i comuni stanno tornando ad essere “Covid free”. Una buona notizia sia per i cittadini sia per le amministrazioni comunali, che si sono trovati a fronteggiare l’emergenza sanitaria. Il primo comune che non ha più contato contagi è stato Volvera, che nei giorni scorsi ha toccato quota 55 guariti, cinque i decessi totali. Da domenica anche Bruino ha potuto dirsi “Covid free”...

