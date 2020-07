Collegno, la patronale tocca quota 460: la fiera è "ridotta"

Torna nel fine settimana il tradizionale appuntamento con la Festa patronale di San Lorenzo che quest’anno spegne le 460 candeline. Nel programma, stasera e domani alle 21, le visite guidate al centro storico di Collegno insieme ai Ciceroni collegnesi prepareranno l’attesa per la Fiera commerciale in via Martiri XXX aprile, la cui cerimonia di apertura avverrà alle 9,30 di domenica in forma riservata per il rispetto delle norme igienico sanitarie per il Covid-19. Alle 11,15 la messa solenne nell’omonima parrocchia. «Una Festa di San Lorenzo particolare - sottolinea il sindaco Francesco Casciano - che, oggi più che mai, diventa un punto di riferimento per tutta la nostra comunità. Un grande ringraziamento va a alle nostre associazioni di...

su Luna Nuova di venerdì 17 luglio 2020