Rivoli: Comune e Camera di Commercio aiutano le imprese

Nuovo protocollo d’intesa tra il Comune e la Camera di Commercio di Torino. Il documento è stato firmato martedì e avrà validità per tre anni. Il protocollo prevede che i due enti collaborino tra loro in diversi ambiti. In primis l’organizzazione di eventi per valorizzare filiere produttive tradizionali ed eccellenti. Nel documento inoltre si parla di sostegno alla nuova imprenditoria, attraverso i servizi di orientamento, informazione e consulenza offerti dall’ente camerale, oltre all’orientamento e informazione sui temi della proprietà intellettuale, cultura brevettuale o il deposito dei marchi. Al centro anche l’andamento delle chiusure e nascite delle imprese rivolesi e la promozione della digitalizzazione, soprattutto delle pmi, attraverso i numerosi servizi del Punto...

su Luna Nuova di venerdì 17 luglio 2020