Grugliasco, la Città delle Scienze sarà pronta nel 2024

Inizieranno nella primavera del prossimo anno i lavori per il nuovo polo universitario che sarà pronto entro il 2024. L'insediamento, interamente finanziato dal Gruppo Intesa Sanpaolo, ospiterà i Dipartimenti di Chimica, Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, che, insieme all’adiacente complesso edilizio dei Dipartimenti Agraria e Veterinaria, concorreranno ad articolare un nuovo modello di Campus universitario metropolitano. Il nuovo polo, che si estende su una superficie di 121.660 metri quadrati, prevede la realizzazione di un complesso di edifici sostenibili integrati nell’ambiente circostante con particolare attenzione alle caratteristiche morfologiche dell’area, con edifici immersi nel verde e disposti secondo uno schema che permetta di distinguere le strutture didattiche dagli spazi destinati alla ricerca.

Il costo complessivo è di circa 160 milioni di euro (con oltre 2,4 milioni di euro all’anno per la manutenzione e gestione). Il raggruppamento delle imprese affidatarie dei lavori formato da Itinera (Capogruppo), Intesa Sanpaolo, Costruzioni Generali Gilardi di Torino, Euroimpianti e Semana, si occuperà della progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo Polo, della sua realizzazione, comprensiva dei lavori e delle forniture degli arredi, del finanziamento attraverso lo strumento della locazione finanziaria immobiliare in costruendo, della manutenzione e gestione dell’opera per un periodo di 20 anni. Il nuovo Campus, che porterà a un significativo aumento della popolazione universitaria a Grugliasco dalle attuali 5mila fino alle oltre 10mila, prevede la realizzazione di attività complementari e di servizio con infrastrutture pubbliche strettamente connesse.

Nel progetto sono previsti 22mila metri quadri di aule per didattica e per lo studio, spazi comuni e servizi per studenti mentre 47.500 mq saranno l’estensione degli spazi per la ricerca. Alle attività sportive multiple affidate al Cus Torino (basket, volley, pallamano, lotta, ginnastica artistica/ritmica) saranno dedicati 7.300 mq inclusa la pista di atletica leggera al coperto (discipline della velocità, salto in alto, lungo e con l’asta). Punto di snodo e di interazione fra l’attività universitaria e la città una grande piazza attrezzata di 7.200 mq, spazi per la ristorazione, caffetteria e aree relax all’interno degli edifici (a gestione diretta dell’Università) e il nuovo parco urbano di 40.000 mq. A completamento dell’opera la passerella sulla ferrovia, la viabilità di accesso e l’implementazione del sistema delle piste ciclabili.