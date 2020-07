«Rivoli non deve abbandonare il Cocopa»

Tutti con la bandiera della pace per dire "no" all'uscita dal Cocopa. Per questo decine di cittadini si sono ritrovati questa sera di fronte alla sala consigliare di via Capra. La protesta si è tenuta in occasione della discussione della delibera sull'uscita dal Coordinamento dei comuni per la pace. Discussione che ha visto l'apertura del consiglio comunale per permettere l'intervento del presidente del Cocopa Roberto Montà. Non tutti i manifestanti hanno potuto entrare dentro alla sala consiliare, a causa delle norme per la prevenzione Covid. Per gestire la manifestazione erano presenti anche diversi agenti della polizia locale e una pattuglia dei carabinieri.