Collegno, servizio ciclabile metropolitano: la città sui pedali

Rotatorie ciclabili, piste, zone 30 e rallentamenti per mettere in sicurezza le strade su cui già 1200 passaggi rilevati di ciclisti da Alpignano, Rivoli e Collegno si muovono ogni giorno verso Torino: parte dalla città della Certosa la realizzazione della linea 1 del Servizio ciclabile metropolitano, un intervento infrastrutturale importante che sul solo territorio collegnese vale più di 600mila euro, di cui il 60 per cento costituito da un contributo regionale vinto dalla Città di Collegno (capofila) con Alpignano e Rivoli. La Scm 1 correrà su via Bardonecchia (dove sono iniziati i lavori in questi giorni), via Verdi, viale XXIV Maggio e si ricongiungerà con la ciclabile già esistente su viale Certosa fino a Torino. Un totale di 7 chilometri dove il percorso sarà a priorità ciclabile, che...

su Luna Nuova di venerdì 24 luglio 2020