Rivoli: Endurance, nuova casa del Serd

Quasi una festa in famiglia quella svoltasi venerdì scorso nei locali del centro sociale Bonadies che sono stati ammodernati per ospitare il servizio di accoglienza “Endurance”. «Sappiamo che siamo qui temporaneamente, perché quest’area è interessata da grandi cambiamenti in virtù dell’arrivo della metropolitana, ma è bello sapere che nel suo ultimo segmento di vita torna ad essere quello per cui era nata: un centro sociale, dedicato a Giuseppe Bonadies che negli anni ‘70 è stato tra i più attenti a ogni aspetto della vita di comunità». A dirlo è stato Paolo Jarre, il dottore responsabile del Serd, servizio che si occupa delle “dipendenze”. Dopo 18 anni di presenza sul territorio con il famoso bus, il Sigaro, adesso “approda” alla sede fissa. «Proprio...

su Luna Nuova di venerdì 24 luglio 2020