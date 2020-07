Orbassano, la città inaugura parco Galileo Galilei

Taglio del nastro questa mattina per il nuovo parco Galilei di via Malosnà. Inaugurazione che è stata aperta dalla sfilata della majorettes orbassanesi e a cui hanno presenziato diverse autorità del territorio, oltre alla sindaca Cinzia Bosso e al presidente del consiglio comunale Eugenio Gambetta.

Il parco, realizzato con i fondi di compensazione del termovalorizzatore, si estende per più di 10mila metri quadrati ed è una riproduzione in scala dei pianeti del sistema solare. Proporzioni rispettate sia per quanto riguarda le dimensioni sia per quanto riguarda le distanze, anche se in questo caso con una scala diversa. L’opera è costata circa 250mila euro.

