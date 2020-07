Rivoli, perde il controllo della moto: muore 63enne novarese

Si chiamava Renato Crespi ed era nato e residente a Novara. Questa mattina, poco dopo le 9,30 stava percorrendo la bretella che collega la tangenziale alla A32. Giunto poche decine di metri prima dalle gallerie della Perosa, ha imboccato lo svincolo per Rosta. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale Torino, ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata. È andato a sbattere contro il guard-rail ed è stato sbalzato sull'asfalto. I soccorsi sono stati tempestivi ma per il 63enne novarese, al momento dell'arrivo dell'ambulanza del 118, non c'era più nulla da fare.