Grugliasco, l’asilo Luxemburg viene abbattuto: ritornerà nuovo

Sono iniziati ieri, i lavori di demolizione della vecchia scuola materna Luxemburg di via Don Caustico, in un’area bonificata mesi fa dall’amianto e ora pronta ad ospitare una nuova scuola, più funzionale, efficiente e sicura dal punto di vista antisismico. Terminati i lavori di bonifica e demolizione, partirà il cantiere per la ricostruzione della nuova Luxemburg, per realizzare quel progetto di scuola costruito e condiviso con rappresentanze, genitori e docenti che compongono l’Autonomia scolastica e il Consiglio di Istituto. «In questo quadro - spiega il sindaco Roberto Montà - pur consapevoli dei disagi che un cantiere sempre...

su Luna Nuova di martedì 28 luglio 2020