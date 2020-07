Rivoli: il gatto di Luisa sulla copertina della Tigulliana

Tra le mille difficoltà del momento per Luisa Conte, affermata pittrice rivolese, anche alcune grandi soddisfazioni dal punto di vista professionale: proprio uno dei suoi quadri è stato scelto come copertina di un volume uscito per le edizioni Tigulliana intitolato “Cara Italia, ti scrivo… Riflessioni, racconti, pensieri e poesie ai tempi del Coronavirus”. Racconta l’artista: «È stata per me una piacevolissima sorpresa la richiesta di inserire in copertina un mio quadro che rappresenta un gatto tricolore. In fondo una scelta simbolica: la bandiera italiana, che fascia uno degli animali che ci hanno fatto compagnia durante quei terribili mesi. Nell’interno del volume, oltre 330 pagine, è stato inserito anche un mio racconto… e mi fa piacere che la mia città sia in un certo...

su Luna Nuova di martedì 28 luglio 2020