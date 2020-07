Rivoli, lo sbarco in Sicilia del soldato Musso

Riflettori di nuovo accesi su Giuseppe Musso, 98 anni ad agosto, uno dei personaggi intervistati da Salvatore Reale e Giovanni Iacono per la stesura del libro fresco di stampa “Tre giorni da eroi: le voci dei protagonisti”. Lui è infatti uno dei pochi superstiti di quell’era, e partecipò ad uno degli sbarchi più importanti, quello in Sicilia del 1943. I due autori hanno ascoltato coloro che sono ancora in vita dei tantissimi soldati e ufficiali che fecero l’impresa bellica, tentata nonostante la sproporzione di forze.

Tra gli uomini del Battaglione Livorno c’era lui, soldato giovane, chiamato a combattere davvero questa volta. Già perché qualche anno prima, nel 1940, aveva combattuto, ma per finta, indossando ora i panni russi, ora quelli tedeschi, nel film “L’uomo della...

su Luna Nuova di martedì 28 luglio 2020