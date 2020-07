Alpignano, definite le tre liste a sostegno di Palmieri

Alpignano Eco-logica, Alpignano Futura e Alpignano Solidale: sono queste le tre nuove liste elettorali nate dal progetto “Facciamo squadra per Alpignano” che sosterranno la candidatura a sindaco del segretario del Pd Steven Palmieri. In queste tre formazioni sono confluite le otto liste che erano state presentate meno di un mese fa. Le tre liste rappresentano altrettanti punti chiave: l'attenzione all'ambiente, alla mobilità sostenibile e alla digitalizzazione; la volontà di innovare non solo attraverso nuovi strumenti, ma dando spazio a nuove energie in politica, in particolare i giovani e le donne; l'obiettivo di costruire una città inclusiva e solidale che non lasci indietro nessuno.

«Queste liste si ispirano ai valori che più ci accomunano e che stanno alla base del gruppo che ha dato vita al progetto e che ne costituisce il cuore pulsante - sottolinea il candidato sindaco Steven Palmieri - Il richiamo alla città in ogni lista è un modo per sottolineare ancora una volta che la nostra è una proposta concreta fatta da alpignanesi per gli alpignanesi». Già definiti anche i tre simboli: quello di Alpignano Eco-logica richiama il profilo del Musinè, quello di Alpignano Futura, attraversato da una freccia che punta verso l'alto, rappresenta il focus sull'innovazione e sulle nuove generazioni, infine Alpignano Solidale ha al centro un cuore, a significare l'attenzione ai temi dell'inclusione sociale, dalle famiglie alle fasce più fragili della popolazione.

«Abbiamo lavorato sodo per definire questi simboli e siamo molto fieri di poterli renderli pubblici già a luglio, perché questo dimostra la forte comunanza di intenti della nostra squadra, cosa tutt'altro che scontata, e per la quale ringrazio tutti i miei compagni di viaggio - aggiunge Palmieri - Le tre liste sono il biglietto da visita del nostro progetto; siamo già al lavoro per ultimare il programma che conterrà tutte le nostre proposte per la Alpignano di oggi e di domani, da costruire insieme giorno dopo giorno».