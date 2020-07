Grugliasco, perde il controllo dello scooter del collega

Senza patente e alla guida dello scooter del collega di lavoro. D.G.S, donna 39enne di Settimo Torinese, sabato scorso, nel primo pomeriggio, attorno alle 14, stava percorrendo strada dodicesima, all’incrocio con strada settima, parallela a strada del Portone, proprio dietro al centro agroalimentare, quando, all’improvviso, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo a terra violentemente e sbattendo sull’asfalto. La donna ha riportato escoriazioni e un trauma facciale ed è stata trasportata in stato di semicoscienza all’ospedale Cto di Torino, in codice rosso. I soccorritori l’hanno trovata a terra, schiacciata dallo scooter su cui viaggiava. Fortunatamente in ambulanza la signora ha ripreso conoscenza ed era vigile. Ne avrà, però, per 30-40 giorni, secondo la prognosi rilasciata dai medici. A intervenire sul posto gli agenti della Polizia locale che hanno verificato che lo scooter era stato richiesto in prestito da D.G.S. ad un collega per potersi recare a casa per un’urgenza.La Polizia locale l'ha multata quindi per guida senza patente, oltre al fermo del veicolo per tre mesi e una sanzione per il proprietario per incauto affidamento, come previsto dal codice della strada