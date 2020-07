Rivoli, cantiere metro: rivoluzione nella viabilità

Entrano in vigore da oggi le modifiche alla viabilità per i lavori di prolungamento della metropolitana linea 1 fino all’area Bonadies. La fase iniziale del cantiere interesserà, il lato piazza Togliatti, ingresso Conad, mentre il lato opposto verrà interessato, da settembre, con la seconda fase. La prima fase prevede il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata lungo il controviale di corso Francia, direzione Rivoli, nel tratto compreso tra via Adige e via Tagliamento.

I cittadini potranno accedere con i veicoli al passo carraio del Conad , in funzione delle condizioni del cantiere; sarà comunque garantito il percorso pedonale.

In via Tagliamento, in prossimità dell’incrocio con corso Francia, verrà spostata l'isola ecologica e la stazione taxi attualmente ubicate nel controviale nord di corso Francia; sarà ristretta la carreggiata di corso Francia in direzione Rivoli all’altezza di piazza Togliatti e ingresso Conad; piazza Togliatti sarà recintata. In via Adige, nel tratto adiacente a piazza Togliatti, sarà istituito il divieto di sosta con eimozione Forzata fino a nuovo disegno dei parcheggi, il senso unico alternato, il restringimento della carreggiata e conseguente limite a 30 km/h. A settembre, la seconda fase del cantiere prevederà: la chiusura del controviale di corso Francia, direzione Torino, tra via Stura e via Ivrea con divieto di transito e di sosta.

Le manovre di entrata e di uscita dei veicoli sono consentite in corrispondenza del civico 212/b. Sarà ristretta la carreggiata centrale di corso Francia in direzione Torino. Divieto di transito anche all'incrocio tra il controviale sud di corso Francia e via Ivrea; nel controviale sud di corso Francia, direzione Torino, nel tratto tra la stazione di servizio e l’incrocio con via Stura; restringimento di carreggiata e senso unico in direzione di via Stura. Senso unico in via Stura, nel tratto tra corso Francia e via Vercelli. Le fermate di Gtt subiranno delle variazioni.