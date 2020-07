Collegno conferma il sostegno agli "imprenditori in erba"

Riparte il bando "Imprenditori in Collegno" per cui si può presentare domanda fino al prossimo 27 novembre. Sarà possibile rivolgersi all'Ufficio politiche del lavoro (011/ 4015527). «In questi ultimi anni abbiamo constatato con molta soddisfazione - spiega l'assessore al lavoro Antonio Garruto - la crescente attenzione rispetto all’opportunità offerta dal bando Imprenditori in Collegno. Una progettualità che assume ancora più valore in questi tempi di pandemia, dove il sostegno diretto alle attività economiche sarà decisivo per la tenuta del tessuto produttivo e sociale. Sono 11 le idee di impresa ritenute idonee che sono riuscite a realizzare il proprio progetto di autoimpiego grazie alle possibilità messe a disposizione dall’iniziativa. Ci impegniamo per permettere ai nostri “imprenditori in erba” non solo di coltivare il sogno, ma di realizzarlo con il supporto qualificato del servizio Mip. L’importo stanziato dal Comune è sempre di 35mila euro per sostenere un massimo di cinque idee imprenditoriali. Per ciascun progetto il premio ammonterà a 7mila euro». Grande attenzione alle scelte coraggiose e originali, alle start up e a coloro che hanno un’idea di impresa e che vogliono mettersi in gioco: questo garantisce il nuovo bando Imprenditori in Collegno che viene riconfermato dall’amministrazione comunale anche per il 2020/21, con percorsi di accompagnamento che testano il progetto, la sua reale fattibilità e il conseguente premio che consentirà, al progetto ritenuto valido, di muovere i primi passi. Il bando è dedicato a chi ha un’età compresa tra 18 e 60 anni, che non sia già titolare o socio di un’attività di impresa nello stesso settore in cui si intende avviare il nuovo progetto. E’ necessario essere residenti a Collegno o nell’area della Città metropolitana. «Il nostro fine - aggiunge il sindaco Francesco Casciano - è quello di sostenere la voglia

di fare impresa, incoraggiando e valorizzando talenti e idee che hanno bisogno di aiuto economi o per esprimersi, soprattutto nella fase iniziale, quella più fragile ma al contempo piena di aspettative. Solo così, sfruttando al massimo le risorse a disposizione, possiamo pensare di uscire tutti insieme da una fase complessa come quella attuale». Il sostegno alle idee imprenditoriali presentate, finalizzato alla realizzazione di nuove imprese, sarà condizionato alla validazione positiva del business plan nell'ambito di uno dei percorsi Mip di supporto alla creazione d'impresa, attivi sul territorio della Città

metropolitana. L’impresa da avviare dovrà avere la sede operativa a Collegno. Le idee di impresa verranno premiate attribuendo un punteggio in base alla qualità del progetto considerando la fattibilità, l’originalità, l’innovazione, le competenze dei soggetti partecipanti in relazione alla proposta progettuale e la sostenibilità futura del progetto con particolare riferimento agli aspetti economico finanziari. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web del Comune.