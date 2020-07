Pianezza promuove lo sport e punta sulla ginnastica

Non solo calcio. Pianezza conferma la sua attenzione agli sport cosiddetti "minori" ma che coinvolgono comunque migliaia di atleti e incentivano l'attività dei disabili. Va in questo senso la convenzione tra il Comune e la Tigers Academy con l'intento di promuovere l'attività sportiva sul territorio, soprattutto per quanto riguarda le fasce più giovani della popolazione e con un particolare interesse all'inclusione sociale delle persone con disabilità. Il progetto è stato presentato questa mattina dal sindaco Antonio Castello, dall'assessore all sport Riccardo Gentile e dal presidente della Tigers Academy Alberto Pitino. Nell'ottica di sostenere e promuovere le associazioni e le attività sportive sul territorio, il Comune ha deliberato di agevolare l'insediamento sul territorio comunale di associazioni sportive, nuove attività produttive e nuove iniziative imprenditoriali, riconoscendo alle associazioni sportive che si convenzionino con il Comune, una riduzione degli oneri di urbanizzazione da stabilirsi in sede di approvazione della convenzione. Tigers Academy ha quindi realizzato il suo impianto da mille metri quadrati in via Asti. Una struttura in cui le atlete possono non solo allenarsi, ma anche riposarsi e vivere il progetto di "Scuola flessibile". Grazie alla collaborazione con il Dipartimento di pedagogia dell'università di Torino e della scuola paritaria La Salle di Grugliasco, le ragazze, dalle elementari al liceo, saranno seguite regolarmente da maestri e professori, integrando l'orario curricolare con un progetto formativo flessibile.