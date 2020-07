Grugliasco, 150 posti di lavoro nella fabbrica delle mascherine

Centocinquanta nuovi posti di lavoro grazie al protocollo di intesa con la Masklab di strada del Portone 125/c. Ulteriore buona notizia dopo quella dei 200 posti annunciati la scorsa settimana dalla carrozzeria Oltre. Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa firmato oggi tra il Comune e l'Agenzia Piemonte Lavoro e l’azienda, si dà avvio alla fase operativa di ricerca e selezione delle unità lavorative che si renderanno necessarie a seguito del nuovo insediamento produttivo dell'azienda sul territorio grugliaschese.

«Una ulteriore grande boccata di ossigeno per il tessuto economico di Grugliasco - sottolinea l’assessore al lavoro Luca Mortellaro - che vede nascere una nuova attività economica sul territorio e l'arrivo di circa 150 nuovi posti di lavoro entro la fine dell'anno. Siamo consapevoli che, purtroppo, per via della crisi dovuta al Covid-19, sarà un autunno complicato, visto il quadro economico non proprio incoraggiante, ma nel frattempo ci godiamo le buone notizie arrivate in questi giorni che danno forza e speranza al nostro territorio con nuove assunzioni». La sigla del protocollo, come già accaduto in precedenza con Emera Group, Euroristorazione e da ultimo quello siglato solo pochi giorni fa con la Oltre, vede nuovamente premiato il lavoro di mediazione con le aziende portato avanti con determinazione dall'amministrazione comunale, allo scopo di attrarre nuove attività produttive, contribuire alla crescita economica del territorio e favorire la creazione di nuovi posti di lavoro, in primis per i residenti di Grugliasco.

La selezione del personale sarà seguita dal Centro per l'Impiego di Rivoli che attingerà le figure professionali richieste dall'azienda dall'elenco dei propri iscritti. Informazioni presso il Centro per l'Impiego di Rivoli telefonando allo 011/ 9505211 o inviando una email a: alteprofessionalita@agenziapiemontelavoro.it. «Siamo molto soddisfatti dell’accoglienza e dei servizi offerti da questo territorio - spiega Andrea Rubello, amministratore delegato dell’azienda Masklab srl - Il nostro obiettivo è ambizioso: essere più competitivi dei cinesi sia sul piano qualitativo che su quello economico. Questo sarà possibile grazie a una filiera di eccellenza che proprio in questo territorio ha dimostrato risultati straordinari, basti pensare a Maserati. L’attività partirà ad agosto con 15 dipendenti, per arrivare entro la fine del 2020 a 150. La nostra è un’azienda 4.0 che si avvale delle più sofisticate tecnologie grazie alla collaborazione con il Politecnico di Torino, per produrre dispositivi medici, in particolare mascherine (chirurgiche di tipo 1 filtrazione batterica 95 per cento, tipo 2 filtrazione batterica 98 per cento e tipo 2R filtrazione batterica 98 per cento e 16 per cento impermeabilità che garantiscono la massima sicurezza personale) che verranno completamente realizzate in Italia. Una grande opportunità di collaborazione offerta attraverso questo protocollo che ci consente di essere supportati nella selezionare del personale necessario alla nostra attività produttiva».