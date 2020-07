Rivoli, fugge dal pronto soccorso e provoca un incidente

Si allontana dal Pronto soccorso dov’era ricoverato e provoca un incidente che coinvolge tre veicoli in corso Primo Levi. È successo mercoledì pomeriggio nei pressi del Rivoli Hotel. P.A., residente ad Avigliana, percorrendo corso Primo Levi in direzione di Villarbasse, ha perso il controllo del proprio veicolo e, invadendo la corsia opposta di marcia in corrispondenza della curva, ha urtato quasi frontalmente contro un furgone che proveniva nella direzione opposta per poi carambolare, dopo un testacoda, sull’auto che seguiva. Gli agenti della polizia locale intervenuti sul posto, si subito resi conto che l'automobilista aviglianese si trovava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. È stato quindi accompagnato un ambulanza al vicino ospedale da dove si è poi allontanato facendo perdere le sue tracce. Le indagini hanno poi permesso di appurare che era già stato ricoverato la sera precedente e se ne era poi andato senza avvertire nessuno, presumibilmente pochi minuti prima dell’incidente. Rintracciato nella sua residenza di Avigliana, P.A, che ha alle spalle già diversi precedenti, è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti, con sequestro del veicolo e ritiro della patente.