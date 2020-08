Alpignano, Palmieri presenta i suoi tre comitati elettorali

Con una staffetta simbolica sono state inaugurate sabato mattina le tre sedi che ospiteranno i comitati elettorali per Steven Palmieri, segretario del Pd, candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra. Resi disponibili grazie alla collaborazione delle tre liste che sostengono la candidatura, gli spazi sono situati in piazza Caduti 3,viale Vittoria 3 e in via Marietti 1. «Ci piace molto l'idea di essere presenti in città non solo con la nostra attività e con le nostre proposte, ma anche 'fisicamente', attraverso questi comitati elettorali, che vogliamo siano luoghi di incontro e di scambio tra candidati, sostenitori e cittadini - sottolinea il candidato sindaco Steven Palmieri - ​Uno spazio libero e aperto dove informarsi ma anche dove confrontarsi: per questo in ogni sede sarà presente un bussolotto dove chiunque potrà inserire un'idea, un suggerimento o una richiesta». Gli orari di apertura delle sedi sono disponibili sul sito www.stevenpalmieri.it.