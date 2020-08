Da Pianezza a Venezia per valorizzare le piste ciclabili

Ha preso il via domenica scorsa l’iniziativa “Vento Lento”, un progetto in cui un grande viaggio in bicicletta attraverso il nord Italia incontra la sensibilizzazione sull’importanza dell’accessibilità alle piste ciclabili e della libertà di movimento.

E proprio da Pianezza, è partito il gruppo di cittadini che ha scelto di aderire all’iniziativa insieme ad un’intera famiglia, tra cui un ragazzo affetto dal Morbo di Parkinson, per iniziare questo lungo e, come da nome dell’iniziativa, “lento” viaggio con tappa finale Venezia. Il progetto, a supporto della mobilità sostenibile, è fortemente voluto da Antonio Garzena, e vede coinvolti l’Associazione italiana giovani Parkinsoniani e il Comune di Pianezza. «Come amministrazione comunale siamo onorati ed entusiasti di sostenere un’iniziativa come questa, che dà risalto a fondamentali tematiche quali la mobilità sostenibile, l’accessibilità alle piste ciclabili e l’ecosostenibilità - sottolinea il sindaco Antonio Castello - Stiamo cercando di coinvolgere in questo progetto i sindaci dei vari comuni che si trovano sul percorso prestabilito, oltre alla Città metropolitana ed alla Regione, con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo delle piste ciclabili e, allo stesso tempo, sottolineare l’importanza della loro manutenzione. È necessario, a questo proposito, un progetto condiviso per avere quei sostegni economici indispensabili per valorizzare i percorsi ciclabili. il progetto appena presentato ha avuto grande risalto e siamo felici di annunciare che anche gli Alpini si sono resi disponibili, attraverso i vari gruppi dislocati nei vari comuni, a sostenere l’iniziativa».