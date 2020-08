Grugliasco, «Il popolo libanese è pronto a rialzarsi»

Preoccupazione e sgomento per ciò che è accaduto nel porto di Beirut è stata espressa dal Partito democratico. «È avvenuta un'esplosione che è stata paragonata ad una bomba di tipo nucleare. La causa: 2750 tonnellate di nitrato di ammonio stoccate nel deposito portuale dal 2014. Il nitrato di ammonio è una sostanza chimica utilizzata nella composizione di fertilizzanti ma anche di esplosivi». Lo ha spiegato Fatima Chkeir, consigliera comunale del Pd di Grugliasco, libanese e laureanda in farmacia. «Ciò che ha innescato l'esplosione è ancora ignoto, ma c'è da domandarsi il perché della presenza di una tale quantità di sostanza pericolosa nel centro di Beirut e del perché è bloccata li dal 2014 - si chiede la Chkeir - Alcune fonti dicono che il nitrato di ammonio era stato sequestrato da una nave che era in procinto di affondare. Nulla risulta ancora chiaro, il ministro degli esteri libanese ha annunciato la creazione di una commissione di indagine per fornire risposte al popolo scioccato da tale avvenimento. Il bilancio aggiornato ma ancora provvisorio è di 137 morti, 5mila feriti, 300mila sfollati e molti dispersi». Sono diverse le nazioni, come Francia, Egitto, Paesi del Golfo e molti altri, che stanno inviando kit sanitari ed esperti in sostanze nocive al Libano, anche l'Italia ha contribuito inviando una squadra di 14 esperti dei vigili del fuoco. «Il Paese, già martoriato da una crisi economica politica sanitaria senza precedenti, si trova ad affrontare un nuovo capitolo negativo della sua storia - conclude la consigliera di origini libanesi - Rimaniamo in attesa di aggiornamenti e soprattutto di giustizia, mentre il popolo libanese si è rimboccato le maniche con qualsiasi strumento a disposizione per ripulire, ed è pronto per rialzarsi».