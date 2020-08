Collegno, 100mila euro per sostenere il commercio

Centomila euro per sostenere i commercianti con un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 500 euro. Il piano "Scatto", che già a luglio aveva aiutato le imprese con importanti con gli sgravi su Tari e Tosap, adesso si rivolge agli esercizi di servizio alla persona, di commercio al dettaglio di vicinato (fino a 250 metri quadrati di superficie di vendita) e non alimentare per gli esercizi di somministrazione (ristoranti, pub, pizzerie, bar, gelaterie e yogurterie, pasticcerie, attività di ristorazione connesse alle aziende agricole) e per le strutture ricettive connesse ad aziende agricole (agriturismo). Soddisfatto l’assessore al commercio Enrico Manfredi: «Per tutta l’emergenza sanitaria abbiamo sostenuto il commercio di vicinato e continuiamo a farlo ancora, integrando le azioni regionali. Abbiamo messo in campo una serie di misure straordinarie per il rilancio di questo settore che è stato particolarmente colpito durante questa crisi. È possibile fare la domanda fino al 15 settembre, una finestra di tempo molto ampia per consentire a tutti di partecipare». «Collegno non si ferma neanche ad agosto - aggiunge il sindaco Francesco Casciano - e supporta il commercio locale in maniera concreta. ll nostro impegno per sostenere con azioni e iniziative calibrate il commercio e le micro imprese è una scelta di valore e fortemente intenzionale per rendere sempre più resistente il sistema socioeconomico della nostra città». Bando e domanda sono consultabili e scaricabili su ww.comune.collegno.gov.it/scatto100mila.