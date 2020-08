Alpignano, ennesimo incidente: «Serve una rotonda»

«Sono anni che segnaliamo la pericolosità di quell'incrocio. Gli incidenti, anche con feriti gravi, sono all'ordine del giorno. Chiediamo di intervenire prima che ci scappi il morto». Antonino Pecoraro abita in via Grange Palmero nella zona industriale al confine con Caselette e Valdellatorre. Si è fatto da tempo portavoce della protesta di chi risiede o lavora da quelle parti e che deve fare i conti con quel semaforo spesso spento o lampeggiante. Poco più di un mese fa anche un'ambulanza è stata coinvolta in una carambola sempre allo stesso incrocio. E per soccorrere i feriti ne sono dovute intervenire altre due. «La questione è già stata segnalata più volte in Comune ed anche polizia locale e carabinieri ne sono al corrente dal momento che devono intervenire per rilevare gli incidenti. Sulla variante le auto e i mezzi pesanti viaggiano spesso a velocità sostenuta rendendo pericoloso immettersi dalle strade laterali». L'unica soluzione sarebbe appunto quella di realizzare una rotonda per regolare l'incrocio e rallentare la velocità. «Non osiamo nemmeno immaginare cosa potrebbe accadere se ad essere coinvolto in uno scontro fosse uno dei tir che transitano di frequente nella zona industriale». Antonino Pecoraro e gli altri residenti nella zona sono decisi a tornare alla carica con la nuova amministrazione che nascerà dalle elezioni del prossimo settembre.