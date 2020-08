Grugliasco, certificate dall'Iss le mascherine "amiche dei sordi"

Si chiama "Viviso" il nuovo brand specializzato in protezione che fa dell’eco-sostenibilità e della valorizzazione della vita la propria mission. Viviso produce totalmente in Piemonte e distribuisce dispositivi di protezione coniugandoli con valori emozionali della quotidianità. «Sono molto soddisfatto - spiega l'imprenditore Francesco Tortorelli, titolare della Grugliasco Ricambi - che l’Istituto superiore di sanità abbia compreso il valore ambientale e sociale della nostra produzione certificando le nostre mascherine lavabili che riducono i rifiuti e le trasparenti che permettono di mostrare il labiale». Le mascherine lavabili sono importantissime per evitare la produzione eccessiva di rifiuti e per puntare sull’eco-sostenibilità. Le mascherine Trasparenti sono efficaci affinché il distanziamento fisico non si trasformi in distanziamento sociale, in quanto fondamentali per la comunicazione e il sorriso. Cogliere l'espressione è la prima percezione visiva per l'apprendimento dei bambini e rappresenta un valido sostengo per attività di logopedisti, insegnanti e commercianti. Riscontri molto positivi dalla comunità delle persone sorde (emozionante video disponibile su www.viviso.it) dell’area test di Collegno e Grugliasco con soddisfazione anche delle amministrazioni comunali dei due Comuni “campione”. «Le nostre sono città del lavoro e della solidarietà – sottolinea il sindaco di Collegno, Francesco Casciano – la ricetta per vivere tutti meglio come ha dimostrato l’idea imprenditoriale e sociale di Francesco Tortorelli sta nel fare con responsabilità la propria parte pensando di mettere a disposizione i talenti per la collettività». «Quest’emergenza – conclude il primo cittadino di Grugliasco Roberto Montà – sta facendo immedesimare tante persone in chi ha qualche difficoltà in più, riscoprendo molta generosità utile così da costruire comunità più forti e coese». Per ulteriori informazioni è possibile contattare Eleonora Tortorelli (011/ 405 6793 o www.viviso.it).