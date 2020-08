Alpignano, a settembre riapre l'ecomuseo Sogno di luce

Riaprirà giovedì 3 settembre l'Ecomuseo Sogno di luce, dedicato ad Alessandro Cruto e alla scoperta del filamento di carbone che portò alla produzione della lampadina elettrica. Per la sicurezza del pubblico e per garantire la massima qualità della visita, gli ingressi al museo sono limitati e i visitatori sono invitati a collaborare attenendosi alle misure di sicurezza prescritte dalle autorità sanitarie nazionali e locali. Indossare sempre la mascherina durante tutta la permanenza all'interno del museo;

Mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. Prima di accedere al museo verrà misurata la temperatura corporea. Nel caso la temperatura registrata fosse superiore o uguale a 37,5°, l’ingresso non sarà consentito. Occorrerà seguire i percorsi tracciati. Gli accessi saranno scaglionati ogni mezz'ora e il numero massimo di persone limitato a cinque per ogni turno.

Le visite si effettueranno solo su prenotazione e con la guida. Sarà possibile prenotare la visita attraverso il sito www.reservo.me/ecomuseocruto che offre la possibilità di verificare la disponibilità all'accesso. In alternativa si può scrivere a info@ecomuseocruto.it o telefonare al 370/ 1352596. Per ulteriori informazioni: www.ecomuseocruto.it.