Collegno, medici di famiglia: Asl e Comune al lavoro

Con il pensionamento di alcuni medici di famiglia e le tensioni sanitarie dovute al Covid 19, sui territori si raccolgono numerose preoccupazioni. Da mesi il sindaco Francesco Casciano sta lavorando con il direttore di Distretto Silvio Venuti per dare risposte a questa difficoltà diffusa di sostituzione. «Come Comune - afferma il primo cittadino - abbiamo messo a disposizione dei medici di base dell’Asl To3 i locali del Centro Treccarichi a Villaggio Dora e del Centro Civico De Maria a Borgonovo affinché si possano ricollocare gli assistiti dei medici in quiescenza. In particolare vorrei ringraziare a nome di tutta la comunità la dottoressa Susanne Kopp per la professionalità e la passione che ha messo al servizio degli abitanti di Villaggio Dora. Chiediamo che la l nostra Asl sia vicina alle esigenze dei cittadini». «Da molti mesi, nonostante la pandemia - aggiunge il direttore di Distretto Silvio Venuti - stiamo lavorando per le sostituzioni dei medici sul territorio, un processo ritardato dall'emergenza sanitaria, che stiamo cercando di affrontare con celerità insieme alla Regione. A Collegno con la nuova Guardia medica, le casa della salute e la riorganizzazione dei medici di famiglia crediamo di poter ispondere alle esigenze del territorio in modo efficace»