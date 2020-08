Grugliasco, Rai 4 in città per raccontare Rosa Chemical

Sono iniziate ieri le riprese per la puntata di “Stranger tape in town” di Rai 4, programma documentaristico prodotto dalla Fish-Eye Digital Video Creation. Il programma è composto da quattro puntate della durata di 30 minuti circa e sarà condotto da Ema Stokholma. La conduttrice in ogni puntata si recherà in una città d’Italia. Una sarà dedicata a Torino e vedrà ospiti...

Su Luna Nuova di venerdì 28 agosto 2020