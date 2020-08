Rivoli, nuova vita per l'ex mensa Elcat

Nuovo futuro per l’ex mensa “Elcat”. Sono stati assegnati nei giorni scorsi dall’Asl To3 i lavori di recupero architettonico e funzionale della struttura. L’edificio, che si trova lungo corso Francia di fianco alla sede del Comune, ospiterà il Servizio di salute mentale, ora in via Piave, e il “SerD” attualmente al Bonadies, entrambi collocati in spazi non più idonei. Oltre a ciò...

Su Luna Nuova di venerdì 28 agosto 2020